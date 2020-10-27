Названо самое доступное средство профилактики коронавируса

Поваренная соль стала самым доступным средством профилактики коронавируса. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что полезные свойства соли в борьбе с COVID-19 описаны в сборнике «Временных методических рекомендаций» Минздрава России. В ведомстве заявили, что солевой раствор обеспечивает снижение числа как вирусных, так и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний.

Высокое содержание в продукте селена — мощного антиоксиданта, который наряду с цинком и витамином D считается эффективным противовирусным средством, позволяет также обеспечить быстрое восстановление после болезни. Особенно ценна в этом плане соль, которую добывают на оренбургском Соль-Илецком месторождении, отмечает издание. В одном килограмме этого продукта содержится 17 микрограммов селена.

Ранее в Минздраве перечислили средства для профилактики коронавируса: умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), а после контакта с зараженными — гидроксихлорохин. Здоровым людям и пациентам из групп риска — пожилым и страдающим хроническими заболеваниями — рекомендуется использовать два препарата. Среди них рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея, либо умифеновир по 200 миллиграммов два раза в неделю в течение трех недель, отметили в ведомстве.

Врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев заявил, что вернуть обоняние после перенесенной инфекции помогут поливитамины, обильное питье, а также использование сосудосуживающих капель и солевого раствора для орошения полости носа.

В России за последние сутки выявили 16 550 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Больше всего заразившихся — в Москве (4312), Санкт-Петербурге (721) и Московской области (496).