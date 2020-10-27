Россиянам перечислили средства для профилактики коронавируса: умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), а после контакта с зараженными — гидроксихлорохин. Обновленные рекомендации по лечению COVID-19 следует размещены на сайте Минздрава России.

В документе отмечается, что здоровым людям и пациентам из групп риска — пожилым и страдающим хроническими заболеваниями — рекомендуется использовать два препарата. Среди них рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея, либо умифеновир по 200 миллиграммов два раза в неделю в течение трех недель.

Также Минздрав включил в схему профилактики при единичном контакте с зараженным SARS-CoV-2 гидроксихлорохин или рекомбинантный интерферон альфа вместе с умифеновиром.

В список рекомендованных для лечения коронавируса препаратов вошли шесть наименований: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.

В России за последние сутки выявили 17 347 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Это рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19. Больше всего заразившихся — в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499).