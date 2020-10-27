Роспотребнадзор предрек обострение ситуации с коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России обострится в феврале-марте. Такой прогноз сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, для того чтобы пандемия коронавируса пошла на убыль, большая часть населения должна стать невосприимчивой к инфекции. Она пояснила, что этого можно добиться благодаря антителам после перенесенного заболевания, а также «клеточной» памяти лимфоцитов, помогающей справиться с вирусом даже при отсутствии у некоторых людей антител. Кроме того, помочь может вакцинация, добавила Пшеничная.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали выход России на плато по коронавирусу. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с COVID-19 в стране может стабилизироваться в первой декаде декабря.

В России за последние сутки выявили 17 347 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Это рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19. Больше всего заразившихся — в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499).