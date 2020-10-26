Кремль прокомментировал рекорд по числу случаев COVID-19 в России

Рекордный прирост новых случаев COVID-19 за сутки в России — это та реальность, в которой мы существуем и с которой все должны бороться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 26 октября.

«Основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, волна ушла на восток», — прокомментировал он.

Песков подчеркнул, что сейчас необходимы «энергичные усилия» и от федерального правительства, и от правительств регионов.

Ранее президент России Владимир Путин, оценивая необходимость введения новых ограничений из-за пандемии, отметил, что пока ситуация этого не требует.

В России за последние сутки выявили 17 347 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Это рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19. Больше всего заразившихся — в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499).