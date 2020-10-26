В России выявили рекордные 17 347 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 17 347 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Это рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции в понедельник, 26 октября.

Больше всего заразившихся — в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499). Наименьшее число случаев отмечено в Чукотском и Ненецком автономных округах (1 и 4 соответственно), а также в Чеченской Республике (9).

Кроме того, за последние сутки 219 пациентов с коронавирусом умерли, еще 7574 — выздоровели и выписались.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 531 224 россиян. Из них 1 146 096 человек выздоровели, еще 26 269 скончались.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предсказал период спада заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его прогнозам, этот процесс может начаться в конце 2020-го — начале 2021 года.