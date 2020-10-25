Онищенко рассчитал длительность второй волны коронавируса

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предсказал время спада заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС в воскресенье, 25 октября.

По его прогнозам, этот процесс может начаться в конце 2020-го — начале 2021 года. «Любая гриппозная инфекция идет от семи до девяти недель: две недели она поднимается, три-четыре недели она идет на высоких уровнях, и затем начинается снижение», — пояснил специалист. Сделав грубую поправку на более долгий инкубационный период, а также его большую заразность, Онищенко назвал срок в 14-18 недель продолжительности вспышки, то есть три месяца — ноябрь, декабрь, январь.

При этом парламентарий пояснил, что при ответственном соблюдении противоэпидемических мер купировать вспышку реально и раньше. В этом случае вторая волна коронавируса закончится достаточно быстро: когда прекратится передача инфекции и вылечатся все больные.

За последние сутки в России выявили 16,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах, 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.