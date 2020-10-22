Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сравнил эффективность перчаток и антисептиков против коронавируса. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 22 октября.

«Если постоянно обрабатывать руки дезинфектантами, убьете всю микрофлору, а перчатки — способ проверенный», — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что не согласен с мнением главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова о неэффективности использования перчаток против COVID–19.

Накануне Онищенко уже критиковал позицию Чуланова в интервью радиостанции «Комсомольская правда». В то же время он признал, что 100-процентной защиты от вируса не существует.

Ранее Чуланов назвал антисептики альтернативой перчаткам, ношение которых, по его мнению, неэффективно в борьбе с коронавирусом. При касании поверхностей инфекция разносится только в 10 процентах случаев, которые «значительной роли не играют», поэтому ношение перчаток он считает избыточной мерой. Если бы люди обрабатывали руки антисептиком при входе и выходе из общественного транспорта, перчатки не понадобились бы, заключил специалист.