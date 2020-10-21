В Минздраве назвали альтернативу перчаткам в борьбе с коронавирусом

Главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов назвал антисептики альтернативой перчаткам, ношение которых, по его мнению, неэффективно в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 21 октября.

По его словам, вирус передается в основном воздушно-капельным путем. При касании поверхностей инфекция разносится только в 10 процентах случаев, которые «значительной роли не играют», поэтому ношение перчаток он считает избыточной мерой.

Чуланов отметил, что если бы люди обрабатывали руки антисептиком при входе и выходе из общественного транспорта, перчатки не понадобились бы. «Этого вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки, потому что их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают», — сказал инфекционист.

При неправильном использовании перчатки, наоборот, создают дополнительные риски, добавил Чуланов. «Если бы все правильно пользовались — когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхности перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры, это было бы идеально, но далеко не все так поступают», — подчеркнул он.

Ранее россиян предупредили, что при повторном использовании одноразовых перчаток инфекция сначала попадает на кожу человека, а с нее — на слизистую. Врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина отметила, что правильное снимание перчаток предусматривает их выворачивание, в результате которого грязная часть остается внутри, а чистая — снаружи.