Врач объяснила россиянам опасность использования шарфа вместо маски

Использовать шарф вместо медицинской маски опасно, потому что он не помогает задерживать вирусы, а создает благоприятную среду для их размножения при длительном ношении. Такое объяснение озвучила врач общей практики московской поликлиники №210 Елена Астраханцева, передает агентство «Москва».

Астраханцева уточнила, что для защиты от вирусов надо носить одноразовые маску и перчатки. Она добавила, что шарф или платок обязателен во второй половине осени, чтобы сохранить шею в тепле даже при наличии легкой куртки или ветровки.

Врач напомнила, что стоит поддерживать иммунитет и заниматься профилактикой ОРВИ — для этого надо высыпаться, гулять на свежем воздухе, заниматься физической нагрузкой, проветривать помещения, есть свежие овощи, фрукты, нежирное мясо и рыбу, а при первых признаках простуды обращаться к медикам.

Ранее в Роспотребнадзоре россиян предупредили, что защита организма от коронавируса может временно понизиться из-за переохлаждения, вызванного резкими перепадами температуры. Там рассказали, что надо уделять внимание правильной работе систем отопления и нагревательного оборудования. При наличии жалоб на несоблюдение гигиенических нормативов, граждан призвали обращаться в территориальные органы ведомства.

За последние сутки в России впервые выявили более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — 16 319. Зафиксировано 9704 выздоровления, умерли 269 человек. С начала пандемии заразились 1 431 635 человек в 85 регионах, умерли 24 365, выздоровели 1 085 608.