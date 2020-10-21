Биолог объяснила опасность повышающих иммунитет препаратов в пандемию COVID-19

Прием иммуномодуляторов, то есть препаратов, повышающих иммунитет, может приводить к тяжелому течению коронавирусной инфекции и быть опасным в пандемию COVID-19. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

По ее словам, в США вышла научная работа, которая рассказывает, что среди тяжело болеющих COVID-19 есть пациенты, организм которых производит антитела на интерфероны — защитный белок, вырабатываемый организмом для борьбы с вирусом. Причем в популяции тяжелых больных таких пациентов может быть до 13 процентов.

«Это огромная цифра, — отметила Баранова. — Как правило это происходит у пациентов, когда-то получавших терапию интерферонами. Она обычно назначается при гепатите С, рассеянном склерозе».

В то же время она не исключила, что такие антитела к защищающим организм интерферонам могут вырабатываться у любителей иммуномодуляторов. «Если человек с целью укрепления иммунитета начинает по любому поводу капать в нос интерферон или кушать реально работающий стимулятор иммунитета, то это приводит к повышенной выработке интерферонов в организме. Соответственно, могут возникать антитела», — сказала она.

Баранова подчеркнула, что тест на антитела к интерферону проводят в клиниках. «Можно порекомендовать людям, особенно мужчинам (у них это встречается гораздо чаще), сделать тест на антитела к интерферону. При их наличии также рекомендован жесткий карантин», — заключила она.

Ранее российский аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный заявил, что бесконтрольное употребление антибиотиков может привести к появлению «бактериального спецназа»: из-за страха перед коронавирусом россияне занялись самолечением и стали бесконтрольно принимать антибиотики для профилактики осложнений либо пневмонии при коронавирусной инфекции. Рано или поздно это разовьет у бактерий антибиотикорезистентность.