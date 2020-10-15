Академик назвал болезни с 1100-процентным риском смерти при COVID-19

Сердечно-сосудистые заболевания приводят к более тяжелому течению COVID-19, увеличивают риск госпитализации в шесть раз. Вероятность смерти возрастает в 12 раз, то есть на 1100 процентов. Этот опасный фактор назвал генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава, академик Сергей Бойцов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, риск инфаркта миокарда при коронавирусе увеличивается в два-три раза по сравнению с гриппом, риск инсульта — в шесть-семь раз. Частыми осложнениями на фоне инфекции оказываются тромбозы, сердечная недостаточность, миокардит, нарушение ритма сердца.

Академик отметил, что патологии сердца и сосудов встречаются у каждого третьего доставленного в больницу зараженного и считаются самыми частыми сопутствующими болезнями. Это связано с большим числом пенсионеров среди пациентов.

Ранее Бойцов заявил, что вероятность смертельного исхода при заражении возрастает почти в девять раз из-за ожирения, возможность тяжелого течения увеличивается в семь раз.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко указал, что «одним из грозных» осложнений при коронавирусе может стать нарушение свертываемости крови. В первую очередь оно грозит пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с тромбофилическими предрасположенностями.