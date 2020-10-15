Глава Минздрава рассказал о «грозном осложнении» коронавируса

Одним из осложнений коронавирусной инфекции может быть нарушение свертываемости крови, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова передает РИА Новости.

Мурашко назвал такое осложнение «одним из грозных» и подчеркнул, что оно может коснуться пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также людей с тромбофилическими предрасположенностями.

Министр заметил, что данной категории пациентов очень важно следовать предписаниям медиков по приему препаратов, которые влияют на свертываемость крови.

«Нас не может не тревожить сегодняшняя ситуация, связанная не только с самим течением коронавирусной инфекции, но и теми осложнениями, которые она дает у пациентов с легкой степенью тяжести или бессимптомным носительством, и также у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию», — отметил Мурашко.

Ранее в Минздраве рассказали, что осложнения, полученные мужчинами после перенесенного коронавируса, могут неблагоприятно сказаться на здоровье потомства. COVID-19 также грозит мужчинам бесплодием из-за аутоиммунного поражения яичек.