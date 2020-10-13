В Минздраве предупредили об угрозе потомству из-за коронавируса

Осложнения, полученные мужчинами после перенесенного коронавируса, могут неблагоприятно сказаться на здоровье потомства. О такой угрозе рассказал главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, во время пандемии специалисты обратили особое внимание на процесс реабилитации молодых людей, которые переболели COVID-19. «Мы видим определенные процессы агглютинации [склеивание отдельных частей спермы — прим. «Ленты.ру»]. В некоторых случаях [наблюдаются] делеции [утрата участка хромосомы — прим. «Ленты.ру»] хроматина в так называемой фрагментации ДНК. Это может за собой повлечь целый ряд нарушений и фертильности, и при рождении детей иметь прямое отражение на потомстве», — рассказал Аполихин.

Он уточнил, что коронавирус также грозит мужчинам бесплодием из-за аутоиммунного поражения яичек. Причем, по словам Аполихина, это касается даже тех, кто перенес заболевание в бессимптомной форме.

Ранее ученые из израильского медицинского центра Шиба выявили новое негативное последствие COVID-19 для мужчин. В сперме 13 процентов пациентов были обнаружены частицы вируса. Примерно у половины зараженных снизились количество и подвижность сперматозоидов даже при легкой форме заболевания.