Вирусологи прокомментировали возможность бесплодия из-за коронавируса

Коронавирусу может вызывать бесплодие у мужчин, но эту теорию необходимо подтверждать большим количеством исследований. Об этом РБК сообщили опрошенные российские вирусологи.

Врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова отметила, что исключать возможность такого осложнения нельзя. «Такое действие вируса, если речь о железе, вполне возможно, но надо смотреть более длительный период», — прокомментировала специалист.

Новый вирус воздействует на регуляторные системы организма, поэтому может влиять на способность размножаться, уточнила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «Респираторный дистресс-синдром дает несколько побочных эффектов, один из которых — нарушение репродуктивной функции», — добавила она.

Ранее ученые из израильского медицинского центра Шиба выявили новое негативное последствие COVID-19 для мужчин. В сперме 13 процентов пациентов были обнаружены частицы вируса. Примерно у половины зараженных снизились количество и подвижность сперматозоидов даже при легкой форме заболевания. По данным исследователей, эффект сохранялся через 30 дней после инфицирования. У 12 человек произошли изменения в клетках тестикул, отвечающих за выработку гормона тестостерона и развитие сперматозоидов. Произошедшее объясняется действием рецептора ACE2, который из-за вируса разрушать клетки тестикул и вызывает бесплодие.