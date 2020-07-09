Мурашко рассказал о связи между коронавирусом и бесплодием

Достоверной информации о том, что заболевание коронавирусом может привести к бесплодию, пока нет. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, есть несколько публикаций на эту тему, однако это только первые научные исследования данного вопроса. Министр добавил, что часть ученых, утверждавших о связи между коронавирусом и бесплодием, уже отозвали свои материалы для доработки. Мурашко также отметил, что специалисты-репродуктологи, акушеры-гинекологи и андрологи тщательно изучают данную проблему.

Ранее министр здравоохранения сообщил, что все клинические испытания вакцин от коронавируса на добровольцах в России проходят в штатном режиме. Он уточнил, что на данный момент испытываются две формы вакцины: жидкая и высушенная. Оба варианта показывают себя одинаково, а добровольцы переносят ее неплохо.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!