Мурашко рассказал об испытаниях вакцин от коронавируса в России

Все клинические испытания вакцин от коронавируса на добровольцах в России проходят в штатном режиме. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24», передает ТАСС.

Мурашко уточнил, что на данный момент испытываются две формы вакцины: жидкая и высушенная. Оба варианта показывают себя одинаково, а добровольцы переносят вакцину неплохо.

Ранее Мурашко заявил, что в России будет доступно не менее 3-4 вакцин от коронавируса. Всего в разработке находятся 17 препаратов, но не все дойдут до промышленного производства, уточнил он.

8 июля глава Минздрава сообщил, что вакцинация будет проводиться только с согласия россиян. Мурашко также указал на то, что «интерес к вакцине достаточно высок, потому что люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации».

На 9 июля в России выявлен 707 301 случай коронавируса, зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.

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