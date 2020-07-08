Мурашко рассказал о добровольной вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Мурашко объяснил, что вакцинация «в любом случае идет только с согласия самого гражданина». Он добавил, что заметен высокий интерес россиян к вакцинации, так как люди осознали ее значимость и число ее сторонников увеличилось.

Ранее руководительница Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук рассказала, что добровольцы, испытавшие российскую вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, реакция на препарат продержалась не более суток. По ее словам, на коже в месте инъекции появились покраснения, у некоторых появились головная боль, першение в горле, боли в суставах, а также повышение температуры. Смолярчук добавила, что реакция не отличалась от реакций на другие вакцины, степень ее выраженности была минимальна. Первой группе добровольцев вакцина была введена более трех недель назад, второй — чуть более двух недель назад.

По данным на 8 июля в России выявили 700 792 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 1667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!