Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В Вене после убийства чеченского блогера прошли акции протеста
Российского курьера задержали за оправдание терроризма
Самая красивая женщина в мире появилась на публике в еще одном тренде из 90-х
Обезьяна попыталась раздеть туристку и попала на видео
Танцующие роботы заменили людей на бейсбольном матче и ужаснули фанатов
В России запретили выдавать займы в ломбардах под залог недвижимости
Созданы телевизоры для PlayStation 5
Проживший сто дней в аэропорту иностранец опоздал на рейс домой
Девушка показала изменившееся тело и вызвала восторг в сети
Одному из главных киллеров 90-х вынесли приговор
Новости партнеров

Мурашко рассказал о добровольной вакцинации от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Мурашко объяснил, что вакцинация «в любом случае идет только с согласия самого гражданина». Он добавил, что заметен высокий интерес россиян к вакцинации, так как люди осознали ее значимость и число ее сторонников увеличилось.

Ранее руководительница Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук рассказала, что добровольцы, испытавшие российскую вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, реакция на препарат продержалась не более суток. По ее словам, на коже в месте инъекции появились покраснения, у некоторых появились головная боль, першение в горле, боли в суставах, а также повышение температуры. Смолярчук добавила, что реакция не отличалась от реакций на другие вакцины, степень ее выраженности была минимальна. Первой группе добровольцев вакцина была введена более трех недель назад, второй — чуть более двух недель назад.

По данным на 8 июля в России выявили 700 792 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 1667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский врач описала состояние добровольцев после вакцинации от коронавируса
В России раскрыли состояние добровольцев спустя две недели после вакцинации
Названа дата начала испытания еще одной вакцины от коронавируса на россиянах
Другие материалы рубрики
Россия00:02 7 июля

«Мой ребенок медленно умирает»

Отец отдаст свою почку сыну, но без дорогих лекарств она не приживется. Нужна ваша помощь
20:57Сегодня

Россиянка на иномарке протаранила и перевернула скорую с роженицей

20:11Сегодня

Кортеж российского губернатора заподозрили в проезде под «кирпичом»

20:08Сегодня

Матвиенко обрушилась с критикой на Минпромторг

Россия00:01 2 июля

«Ребенок в изоляторе, не время отсиживаться дома»

Россиянка решила поддержать обвиненную в порнографии художницу, но сама оказалась за решеткой
19:44Сегодня

Мурашко оценил доступность медпомощи в период пандемии

19:18Сегодня

В центре Москвы появится 200-метровый небоскреб 

18:49Сегодня

Последствия потопа в российском городе попали на видео

Россия00:0129 июня

«Вы что, хотите гражданскую войну развязать?»

Кризис экономики, борьба за власть и сепаратизм: в каких условиях создавалась Конституция 1993 года?
18:12Сегодня

Россиянин на BMW заехал на тротуар и сбил беременную женщину

18:08Сегодня

Объявлена дата открытия пляжей и ресторанов в Подмосковье 

18:07Сегодня

В ГИБДД оценили идею поднять скоростной лимит на платных трассах

Россия
«Флирт, кокетство и половая распущенность»
 
«Мой ребенок медленно умирает»
Отец отдаст свою почку сыну, но без дорогих лекарств она не приживется. Нужна ваша помощь
В России подвели итоги голосования по Конституции. 77,92 процента — за поправки
В стране изменят Основной закон. Этого пожелали большинство россиян
«Ребенок в изоляторе, не время отсиживаться дома»
Россиянка решила поддержать обвиненную в порнографии художницу, но сама оказалась за решеткой
Все материалы
Мир
Россия рассказала о реакции стран на выход США из Договора по открытому небу
«Женщины стоят на нижних ступеньках»
Японок заставляют рожать детей на благо страны. Но из-за этого они только страдают
Трамп объяснил планы запретить TikTok
Возле границ России объявили тревогу из-за бубонной чумы
Смертельное заболевание распространяется в Китае и Монголии
Число зараженных коронавирусом в США превысило три миллиона
Поправить по вкусу
Китайские законы, бегство населения и упадок. Что ждет Гонконг после потери автономии?
Трампа призвали сделать пожертвование от имени Байдена
Все материалы
Бывший СССР
ВОЗ поможет запретившей слово «коронавирус» Туркмении бороться с коронавирусом
«Вжарить надо»
Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?
На Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс
На Украине оценили заявление ВМС о подготовке к войне с Россией
«Я посылал надежных людей с автоматами»
Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет. Как он укреплял свою власть и что стало с его соперниками?
Белорусам пояснили причины жестких задержаний на акциях протеста
«Аварии происходили регулярно»
 
Все материалы
Экономика
Промышленность в России продолжила падать
Подсчитаны потери экономики от ожирения работников
Баржа для достройки «Северного потока-2» пришла в воды Дании
Не верой единой
Доллар захватил мир и стал главной валютой планеты. 200 лет назад его ни во что не ставили
«Звезда» получила международную лицензию на строительство СПГ-газовозов
Все материалы
Силовые структуры
Следователи пришли с обыском на дачу генерала МВД
Иван Сафронов«На Лубянке перегрелись на солнце»
ФСБ задержала бывшего журналиста за госизмену. Его обвиняют в передаче НАТО российских секретов
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала в Крыму главарей не совершившей ни одного теракта организации
ФСБ задержала советника главы Роскосмоса
Бывшего журналиста заподозрили в госизмене. Он написал про продажу Су-35 Египту и вызвал гнев США
Материалы дела задержанного советника главы «Роскосмоса» засекретили
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта опасность антисептиков
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Названо новое преимущество вакцины от коронавируса
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Зафиксировано катастрофическое усиление жары по всей Земле
Постапокалипсис сегодня
 
Отказ от «Украины» объяснили отсутствием у России авианосцев
Все материалы
Спорт
«Спартак» нашел нового генерального директора
Валуев высказался о желании российских легкоатлетов выступать за другие страны
Джейми ВардиЛисы и дьяволы
Варди забивает юбилейный гол, а «Манчестер Юнайтед» разрывает соперника — главные события тура АПЛ
Российский боец MMA извинился и рассказал об уважении к Кадырову
«Все, что мне нравится, — еда, драки и секс»
Боец UFC оставил спорт и стал порноактером. Но сел пожизненно за побои и изнасилование подруги
ВФЛА пригрозила судом международной ассоциации
«На этой неделе они выпили много пива»
«Сити» уничтожил «Ливерпуль», а игрок сборной Украины приговорил «Челси» — главные события тура АПЛ
Все материалы
Культура
Что мы там не видели
Поющие рыбаки, абсурд и Россия без геев: над чем шутит голливудская комедия про «Евровидение»
«Они стараются угождать старшим по рангу»
Вертикаль власти, гигиена и поддержка: чем обезьяны отличаются от людей
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
Режиссер получил три года условно
Все материалы
Интернет и СМИ
В Интерполе рассказали о замалчивании киберпреступлений
«Ваня искренне хотел, чтобы даже у Рогозина получилось»
Бывшего журналиста обвиняют в передаче НАТО российских тайн. Что об этом думают его коллеги
На YouTube зафиксировали резкий рост дизлайков
Темный лорд
Русскоязычный хакер держит в страхе весь мир и зарабатывает миллионы. Кто он и как это ему удается?
Петра Верзилова задержали после эфира на «Эхе Москвы»
«Человек, которому было скучно»
Эротика на фоне фотообоев и грязных подворотен — Россия глазами русского философа
Доступ к слежке за москвичами выставили на продажу
Все материалы
Ценности
45-летняя Дрю Бэрримор раскрыла секрет стройного тела как в 20 лет
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»
Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
Жених подарил невесте кольцо со своим именем и прослыл эгоистом
Франклин Рузвельт с личной секретаршей Мисси Леханд и женой Элеонорой РузвельтАмериканский любимец Сталина
Как президент США рассекал на яхтах и заводил любовниц, но народ его все равно любил
Модель снялась без макияжа на 55-летие и призналась в страхе перед старостью
Ким КардашьянОт бедра
Брюки клеш обожали во всем мире и презирали в СССР. Почему они вернулись в моду?
Ким Кардашьян примерила роль первой леди США
Все материалы
Путешествия
Предсказана дата наступления окончательной нехватки мест на курортах Кубани
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Раскрыто отношение россиян к стоимости отдыха на отечественных курортах
Стали известны самые желанные места для путешествий среди россиян
В небе над Россией едва не столкнулись два пассажирских самолета
Лайнеры чудом избежали катастрофы. Что известно об инциденте?
Отдых в России оказался слишком дорогим для россиян
Все материалы
Из жизни
Огромная рыба выбросила за борт двух рыбаков
Раскрыт рецепт любимого блюда принцев Гарри и Уильяма
Грибы проросли сквозь асфальт на российской дороге
Огромная летучая мышь с полутораметровыми крыльями напугала людей
«Многие считают, что стране нужен лидер вроде Путина»
История россиянки о жизни во Франции
Все материалы
В России изменят внешний вид водительских удостоверений
Электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback: все подробности
Все, что нужно знать о новом 306-сильном вседорожнике на батарейках прямо сейчас
В Сети начали собирать фотографии Toyota Camry в «затруднительном положении»
Тест 407-сильного (и очень дорогого) гибрида Volvo XC60
Знакомимся с самым дорогим, мощным и экономичным Volvo XC60 — T8 TwinEngine
Экс-глава Nissan заплатил за побег из Японии почти миллион долларов
Тест Genesis G70 после микрообновления
Разглядываем трехмерную приборную панель корейского премиального седана
Увернувшуюся от летящего колеса Tesla на автопилоте засняли на видео
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
В музее Саратова провели три выставки с технологией дополненной реальности
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
В Сахалинской области установят более тысячи мусорных евроконтейнеров
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
Долги российского бизнеса в размере 2,3 триллиона рублей реструктурировали
Все материалы