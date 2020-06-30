Названа дата начала испытания еще одной вакцины от коронавируса на россиянах

Клинические испытания на человеке вакцины от коронавируса, разработанной в центре вирусологии и биотехнологий «Вектор», запланированы на 15 июля. Эту дату РИА Новости назвал генеральный директор центра Ринат Максютов.

По его словам, уже отобрано 300 добровольцев. «Они полностью соответствуют всем требованиям», — сказал собеседник агентства.

Максютов уточнил, что в сентябре завершится первый этап клинических исследований. Если они покажут хороший результат по безвредности и иммуногенности, то начнется регистрация препарата.

Другая российская вакцина, созданная специалистами Минобороны и Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, уже проходит тестирование на людях. Добровольцы отмечали нормальное самочувствие после инъекции, осложнений не возникало.

Ранее Максютов сообщал, что три образца вакцины в «Векторе» успешно доказали свою эффективность и способность формировать иммунный ответ.

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