Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны

Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность. Об этом заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов, передает РИА Новости.

«Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты», — подчеркнул он.

В настоящее время в центре работает несколько групп над вакцинами нового поколения, всего задействовано более 100 сотрудников. «Самое главное — это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту — это и есть самая большая сложность», — резюмировал Максютов.

18 июня первым добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса, разработанную Министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. После вакцинации от COVID-19 они чувствуют себя хорошо. После введения вакцины не выявлено каких-либо осложнений или побочных реакций.

В России за последние сутки было выявлено 6719 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 640 тысяч. Из них более 403 тысяч выздоровели, свыше 9,1 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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