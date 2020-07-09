Мурашко допустил создание в России минимум четырех вакцин от коронавируса

В России будет доступно не менее 3-4 вакцин от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24», передает «Интерфакс».

Мурашко уточнил, что всего в России разрабатывают 17 вакцин, но допустил, что не все дойдут до промышленного производства.

Ранее глава Минздрава сообщал, что данные 17 вакцин показали себя как «перспективные кандидаты» среди существующих 47. Он также говорил, что вакцинация будет проводиться только с согласия россиян. Мурашко также указал на то, что «интерес к вакцине достаточно высок, потому что люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации».

В конце июня директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявлял, что три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.

На 9 июля в России выявлен 707 301 случай коронавируса, зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.

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