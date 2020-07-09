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В Минздраве назвали число перспективных вакцин от коронавируса

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Фото: Минобороны РФ

В России ведется углубленная работа над 17 перспективными вакцинами. Такое число озвучил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью, опубликованном на сайте министерства в четверг, 8 июля.

По его словам, из 47 вакцин именно эти 17 показали себя «как перспективные кандидаты».

Мурашко добавил, что вакцинация будет возможна только с согласия россиян. Вместе с тем он отметил, что «интерес к вакцине достаточно высок, потому что люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации».

Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность. 18 июня первым добровольцам ввели опытную вакцину от коронавируса, разработанную Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Каких-либо осложнений или побочных реакций у них не выявлено.

В июле российской вакциной от коронавируса заинтересовалась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Как рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, организация хотела бы видеть российских разработчиков в «Тестах солидарности» для разрабатывающихся вакцин.

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