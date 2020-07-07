Испытавшая вакцину от COVID-19 россиянка раскрыла подробности исследования

Россиянка Анна Куткина, одной из первых испытавшая на себе вакцину от коронавируса, раскрыла подробности исследования. После введения вакцины у нее поднялась температура и начался озноб. Об этом девушка сообщила в интервью газете «Московский комсомолец».

«Полдня я вообще отлично себя чувствовала. А к вечеру поднялась температура, стала ощущать сильный озноб, хотя в палате было достаточно тепло, — вспоминает Куткина. — Померила температуру, оказалась — 38 градусов. У меня ломило суставы, болела голова». Она уточнила, что ощущала ухудшение самочувствия на протяжении двух дней. Температура, по ее словам, «легко сбивалась парацетамолом».

Куткина добавила, что на месте укола не было ни сыпи, ни припухлости. «Кто-то вообще ничего не почувствовал, были добровольцы, у которых вообще не было никаких побочных реакций. На данный момент у всех все хорошо», — отметила она.

Куткина также рассказала о подготовке к исследованию. По ее словам, за две недели до введения вакцины добровольцы находились на карантине в санатории в подмосковном Звенигороде от Сеченовского университета. После этого их поместили в стационар при медицинском университете, где в первый же день ввели вакцину. Препарат был в виде порошка. «При мне медик готовила раствор, а потом поставила укол, ввела вакцину в предплечье. Волнение, конечно, было», — добавила Куткина.

Россиянка добавила, что выписка добровольцев запланирована на 15 июля. Предварительно у них возьмут анализ на антитела. За эксперимент Куткина получит около 100 тысяч рублей.

18 июня первым добровольцам, в числе которых оказалась Куткина, ввели опытную вакцину от коронавируса, разработанную Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. По словам руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елены Смолярчук, добровольцы чувствуют себя хорошо, незначительная поствакцинальная реакция у добровольцев ничем не отличалась от реакции на другие вакцины.

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