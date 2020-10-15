Названы главные разносчики коронавируса в России

Главными разносчиками COVID-19 в России могут быть офисные работники — именно они чаще всего заражаются коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает ТАСС.

«Основная масса заболевших — это люди от 30, даже 39 лет до 60, работающее население. Среди них самый высокий удельный вес — это работники офисов и структур госуправления», — заметила Попова. Недостаточное соблюдение эпидемиологических требований, по ее словам, главная причина распространения COVID-19 в офисах.

Ранее Попова назвала причину роста тяжелых случаев заболевания COVID-19. Она считает, что не удалось проследить за старшим поколением, которое осенью вернулось с дач, вышло на улицу в городах и встретилось с вирусом.

За минувшие сутки в России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 за сутки — их количество составило 286.