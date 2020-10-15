Попова назвала причину роста числа тяжелых случаев COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала причину роста числа тяжелых случаев заболевания COVID-19. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает РИА Новости.

«Мы не усмотрели за своим старшим поколением, которое вернулось с дач, из-за города, вышло на улицу и вот в этот период успело встретиться с вирусом», — сказала она, отметив, что основную долю тяжелобольных пациентов составляют люди старше 65 лет.

15 октября сообщалось, что за последнюю неделю в Москве число тяжелых пациентов с COVID-19, которым проводится искусственная вентиляция легких (ИВЛ), выросло на четверть и сейчас составляет 319 человек.

За последние сутки в России было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах и 8392 выздоровления. С начала пандемии зарегистрировано 1 354 163 заражения в 85 регионах, 23 491 летальный исход и 1 048 097 выздоровлений.