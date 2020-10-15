В Москве на четверть выросло число тяжелых пациентов с COVID-19

За последнюю неделю в Москве число тяжелых пациентов с COVID-19, которым проводится искусственная вентиляция легких (ИВЛ), выросло на четверть и сейчас составляет 319 человек. Об этом четверг, 15 октября, в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего за сутки в Москве выявлено 3942 новых заражений коронавирусом, 1196 человек госпитализировано. За последнюю неделю рост случаев диагностирования инфекции составил 29 процентов, а госпитализаций стало на 15,5 процента больше.

15 октября в России был зафиксирован рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 за сутки — их количество составило 286.

За последние сутки в России было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах и 8392 выздоровления. С начала пандемии зарегистрировано 1 354 163 заражения в 85 регионах, 23 491 летальный исход и 1 048 097 выздоровлений.