В России выявили более 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего заразившихся в Москве (3942), Санкт-Петербурге (638) и Московской области (439). Самый низкий суточный прирост оказался в Ненецком и Чукотском автономных округа. Там заболело по два человека.

В стране за день поправилось 8 392 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 1 048 097. Также за сутки умерло 286 инфицированных, всего скончалось 23 491 жителей с коронавирусом.

14 октября в России впервые за время пандемии выявили более 14 тысяч новых заражений. В Минздраве называли ситуацию крайне напряженной, в том числе потому, что россияне не соблюдают масочный режим и не следуют рекомендациям.