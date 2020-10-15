Минпромторг не увидел необходимости в закрытии магазинов и общепита

Глава Минпромторга Денис Мантуров не видит необходимости закрывать магазины и предприятия общепита, если они соблюдают предписания Роспотребнадзора, а рост числа заразившихся коронавирусом не будет резким. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, продолжение работы магазинов и общепита «выглядит весьма реалистичным», поэтому эти предприятия пока продолжат свою работу.

Мантуров добавил, что власти отрабатывают с российской промышленностью алгоритмы перевода части сотрудников на удаленную работу, если это не влияет на деятельность организаций.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии российские магазины отстали от моды. Доля нераспроданных до карантина товаров на витринах магазинов одежды достигла 30 процентов.