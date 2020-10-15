Подсчитаны потери всего мира из-за коронавируса

Весь мир может потерять 28 триллионов долларов ВВП в течение пяти лет из-за пандемии коронавируса. Такие подсчеты привела директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, пишет РИА Новости.

Георгиева отметила, что у МВФ есть все ресурсы, чтобы поддержать наиболее пострадавшие страны. По ее словам, фонд уже представил финансирование 81 государству. Организация также повысила обязательства по кредитованию стран до 280 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что ущерб США от пандемии коронавируса может составить 16 триллионов долларов. По подсчетам, около половины этой суммы связано с потерями ВВП в результате карантина и приостановки работы некоторых секторов экономики. Также значительный ущерб был нанесен из-за заболеваний и высокой смертности американцев. Сумма в 16 триллионов долларов равна примерно 90 процентов годового ВВП США.