Российский бизнес отказался верить в перспективы

Российский бизнес, опрошенный компанией-разработчиком программного обеспечения «Мегаплан», отказался верить в перспективы роста после окончания пандемии. Результаты опроса есть в распоряжении «Ленты.ру».

Большинство респондентов (83,4 процента) не надеются на помощь государства в преодолении последствий кризиса. 34 процента полагают, что спасти их предприятия сможет автоматизация процессов и переход в онлайн. 21 процент высказался в пользу частичного перевода сотрудников на постоянную удаленную работу в качестве антикризисной меры. В помощь от властей верят только 5,2 процента опрошенных.

Больше 75 процентов опрошенных ожидают ухудшения экономической ситуации в России после окончания эпидемии коронавируса. Они же уверены, что бизнесмены смогут рассчитывать только на себя.

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50,6 процента респондентов считают нынешнюю ситуацию кризисной, но в будущем ожидают дальнейшего ухудшения. 26 процентов отметили, что сейчас в России нет кризиса, однако он наверняка проявится после завершения пандемии.

Также 52,3 процента опрошенных считают, что за кризисом необязательно следует восстановление и рост экономики.

В качестве наиболее пострадавших отраслей респонденты назвали ресторанный бизнес (82,9 процента), индустрию моды и красоты (61,6 процента), промышленность (48,5 процента), спорт (41 процента) и девелопмент (37,1 процента).

Опрос проводился среди сотрудников, руководителей компаний, представителей малого и среднего бизнеса, а также безработных. Всего в нем участвовали 1620 человек в возрасте от 20 до 45 лет.

С начала распространения коронавируса в России президент и правительство приняли несколько пакетов мер поддержки пострадавших граждан и бизнеса. Последний, наиболее полный включает предоставление прямой помощи и выдачу льготных кредитов.

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