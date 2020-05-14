Над Россией нависла угроза цепных банкротств

Угроза цепных банкротств нависла над российским бизнесом в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на мониторинг Центра стратегических разработок (ЦСР).

В России обанкротиться могут более трети компаний из всех отраслей экономики, показало исследование. Больше всего пострадали такие сферы, как торговля, услуги, легкая и пищевая промышленность.

Абсолютное большинство опрошенных предпринимателей (94 процента) назвали главным риском банкротство контрагентов, которое в свою очередь спровоцирует их банкротство и приведет к эффекту домино. Основными причинами банкротства станут падение спроса на товары и услуги, невозможность обслуживать кредиты и вынужденная приостановка работы бизнеса, считают предприниматели.

В России до октября 2020 года действует мораторий на банкротства во время эпидемии коронавируса. До этого кредиторы не могут подавать заявление о банкротстве в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, которые наиболее пострадали от распространения инфекции, а также в отношении системообразующих и стратегических предприятий и акционерных обществ. Однако компания может отказаться от защитных мер или сама объявить о банкротстве.

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