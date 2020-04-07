Путин подписал закон о списании долгов россиян-банкротов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет список случаев, при которых задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной. Документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее этот документ приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. Закон относится, в частности, к признанию банкротом гражданина, который не является индивидуальным предпринимателем. Также в документе говорится о применении актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа. Долг будет безнадежным и в случае исключения юрлица по решению регистрирующего органа из единого госреестра.
Ранее сообщалось, что из-за кризиса и ситуации с коронавирусом в 2021 году в России вырастет число банкротов. За год количество банкротств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, возросло на 68 процентов и на конец марта составило 22,4 тысячи человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения