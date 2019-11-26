К банкротству подошел миллион россиян

По состоянию на 1 ноября 2019 года объявить себя банкротами могли 1,031 миллиона российских заемщиков. Об этом свидетельствуют подсчеты Национального бюро кредитных историй (НБКИ), одного из крупнейших на рынке, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Под действие закона о банкротстве попадают граждане, которые имеют долг более 500 тысяч рублей и не платят по обязательствам более 90 дней. Однако для того чтобы ему простили долги, заемщик должен доказать свою финансовую несостоятельность.

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В организации отмечают, что за год количество таких «банкротов» выросло на 4,9 процента, но это минимальный рост за весь период наблюдений. Например, в 2018 году он составлял 10 процентов, а в 2017-м — 43,3 процента. Впервые физическим лицам в России разрешили подавать на банкротство в 2015 году.

Гендиректор НБКИ Александр Викулин подчеркнул, что выполнение формальных критериев еще мало что означает, так как признать себя банкротами пока решили только 10 процентов из тех, кто мог бы претендовать на него. Одной из проблем такой процедуры стала необходимость оплаты всех судебных расходов, что далеко не каждому по карману.

Минэкономразвития четвертый год разрабатывает законопроект об упрощенной процедуре банкротства граждан. В последнюю версию документа вписан внесудебный способ, который должен обойтись должнику в три тысячи рублей. Для этого гражданину надо обратится в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих (АУ). Однако эксперты не исключают, что настолько дешевое банкротство приведет к проблемам.

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