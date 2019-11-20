Россиянам предложат простой способ списать долги

Минэкономразвития России обновило закон об упрощенной процедуре банкротства граждан. Его подготовка длится четвертый год, сейчас туда вписаны положения о внесудебной процедуре, которые ведомство взяло из альтернативного депутатского проекта, пишет «Коммерсантъ».

Такой способ будет доступен для граждан, долги которых не превышают 700 тысяч рублей. Им разрешат обратиться в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих (АУ) с просьбой о внесудебном банкротстве, что обойдется в три тысячи рублей.

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После такой просьбы АУ должна опубликовать сведения на Федресурсе, что приводит к введению моратория на удовлетворение требований кредиторов. Процедура продлится год. После этого гражданина признают банкротом и непогашенные долги списываются.

В течение этого времени кредитор или Федеральная налоговая служба (ФНС) имеют право потребовать признать должника банкротом в обычном порядке, и если требование посчитают обоснованным, то его исполнят.

Ранее законопроект предполагал только подачу заявления в арбитражный суд, на что имел право кредитор с требованиями от 500 тысяч рублей и должник с долгом от 50 тысяч. С документами должнику в этом случае помогает арбитражный управляющий, и за свои услуги он обязан взять средства в размере не менее, чем 10 процентов от среднероссийского прожиточного минимума.

Эксперты считают, что в нынешнем виде закон слишком защищает интересы должников, для которых банкротство сделают почти бесплатным. Из-за этого арбитражные управляющие могут начать уклоняться от исполнения обязанностей.

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что россияне стали реже отдавать долги досрочно. Доля такого погашения займов сократилась до минимума за пять лет. За десять месяцев текущего года этот показатель составил 22,7 процента, что на 1,7 процентных пункта ниже, чем год назад.

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