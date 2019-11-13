Названы причины просрочек россиян по кредитам

Основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение. Об этом агентству РИА Новости рассказал вице-президент саморегулируемой организации (СРО) «Национальная ассоциация профессиональных коллекторов» Александр Морозов.

По его словам, 60-70 процентов должников ссылаются на потерю работы, снижение уровня дохода и невозможность делать сбережения. Однако каждый десятый должник является «убежденным неплательщиком», не желает платить, надеется на антиколлекторов и считает, что статус банкрота либо решение суда по их обязательству избавят их от долговой нагрузки.

Среди остальных причин Морозов назвал забывчивость граждан, мошеннические действия и несогласие с суммой долга.

7 ноября стало известно, что регулярно кредитными продуктами пользуются 89 процентов граждан со средними доходами. Также выяснилось, что 22 процента россиян этой же категории выплачивает кредит на автомобиль, а 20 процентов — на неотложные нужды.

В середине октября Национальное бюро кредитных историй сообщило, что среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) россиян, показывающее уровень закредитованности, выросло впервые за четыре года. Наибольший показатель закредитованности населения зафиксирован в Амурской (30,41 процента), Кировской (29,45 процента) и Оренбургской (28,64 процента) областях.

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