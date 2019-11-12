Россияне раскрыли источники происхождения средств на первый взнос по ипотеке

Около 50 процентов сделок с жильем в России проходят с привлечением ипотеки, при этом большинство граждан используют сторонние средства, чтобы внести первоначальный взнос за квартиру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость».

Как выяснили аналитики, 16 процентов ипотечников прибегают к помощи родителей, около четверти продают другую недвижимость, девять процентов берут потребительский кредит на первый взнос, три процента реализуют ценное имущество, два процента занимают деньги у друзей. Восемь процентов опрошенных заемщиков указали, что выплачивали первый взнос вскладчину с партнером.

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Большинству россиян не приходится долго копить на первоначальный взнос по ипотеке, констатировали эксперты: 47 процентов респондентов заявили, что вообще не копили, еще 24 процента сообщили, что собрали необходимую сумму менее чем за три года. В течение трех-пяти лет копили 15 процентов респондентов, шесть-восемь лет потребовалось пяти процентам ипотечников. Более восьми лет на сбор денег для первого взноса потребовалось лишь трем процентам заемщиков. Еще шесть процентов взяли ипотеку без первоначального взноса.

Ранее в ноябре были названы регионы России с самой выгодной ипотекой. Первое место рейтинга занял Уральский федеральный округ, где ежемесячный платеж по жилищному кредиту в среднем «съедает» 42 процента зарплаты. На второй позиции оказался Центральный округ, на третьем — Сибирь. В Москве и на юге России ежемесячно на обслуживание кредитов граждане тратят около 60 процентов зарплаты.

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