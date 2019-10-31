В России подешевела ипотека

Осенью 2019 года на российском рынке ипотечного жилищного кредитования продолжилось снижение процентных ставок, констатируют аналитики Центробанка в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

По итогам сентября средневзвешенная ставка по ипотеке в стране составила 9,68 процента, фактически вернувшись на уровень начала года, подсчитали эксперты. В августе этот показатель был равен 9,91 процента.

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«В сентябре также сохранилась тенденция к росту объемов кредитования: банки предоставили 107 тысяч ИЖК (ипотечных жилищных кредитов — прим. «Ленты.ру») на общую сумму 239,2 миллиарда рублей, что на 1,3 процента больше объема ИЖК, выданных в августе», — отмечается в сообщении.

К октябрю совокупная задолженность по ипотеке в России достигла 7,4 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 107 миллиардов рублей, следует из материалов ЦБ. Доля просроченной задолженности по ИЖК не изменилась — она не превышает одного процента от всей величины задолженности.

Ранее в октябре стало известно, что лишь каждый пятый россиянин (19 процентов) допускает возможность оформить жилищный кредит. 72 процента граждан страны полностью исключают для себя возможность пользования ипотекой. Основная причина, по которой люди не хотят брать деньги на приобретение недвижимости в банке, — плохое материальное положение.

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