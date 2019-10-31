Две трети россиян пренебрегли ипотекой

Лишь каждый пятый россиянин (19 процентов) допускает возможность оформить жилищный кредит. Опрос об отношении граждан к ипотеке провел Фонд общественного мнения (ФОМ), результаты исследования опубликованы на сайте организации.

72 процента граждан страны полностью исключают для себя возможность пользования жилищным займом, выяснили интервьюеры. Основная причина, по которой люди не хотят брать деньги на приобретение недвижимости в банке, — плохое материальное положение. Среди респондентов с наименьшими доходами (девять тысяч рублей в месяц и менее) 81 процент не допускают возможности получения займа. Среди состоятельных граждан (с доходом более 45 тысяч рублей в месяц) таких 56 процентов, то есть в полтора раза меньше.

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«При ответе на открытый вопрос о том, почему россияне исключают возможность взять ипотечный кредит, на низкие доходы в 2019 году сослались 23 процента всех опрошенных, на высокую стоимость кредита — девять процентов. На втором месте — отсутствие острой потребности в улучшении жилищных условий (19 процентов)», — отмечают эксперты. Еще семь процентов граждан в принципе не доверяют кредитам и считают их злом. Не хотят жить в долг шесть процентов опрошенных.

Исследователи ФОМ также выяснили, что россияне достаточно пессимистично оценивают перспективы снижения ипотечных ставок. 42 процента опрошенных считают, что к 2024 году ставку не удастся снизить до восьми процентов годовых (этот показатель предусмотрен национальным проектом «Жилье и городская среда»). Противоположного мнения придерживаются 34 процента граждан.

Ранее в октябре стало известно, что воспользоваться ипотечным кредитом для покупки жилья могут себе позволить не более 30 процентов россиян. Об этом заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

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