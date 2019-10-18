Российская актриса пожаловалась на не выплатившего ипотеку мужа

Актриса Анастасия Веденская, бывшая супруга актера Владимира Епифанцева, пожаловалась на жилищные трудности в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». Запись передачи, посвященной актеру Сергею Губанову, другу Веденской, опубликована на YouTube.

Веденская в ходе беседы с ведущим Борисом Корчевниковым заявила, что после развода Епифанцев отказался выплачивать кредит, оформленный для покупки семейных апартаментов. «Когда мы расстались с Володей, я потеряла квартиру, в которой мы с детьми жили 12 лет. Я просто отдала ее банку», — поведала актриса. Бывший супруг, по ее словам, после расторжения брака заявил, что не будет вносить платежи по ипотеке из-за удорожания доллара. Он посоветовал Веденской и детям снимать жилье.

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«И мы с детьми просто сняли другую квартиру. Это было ужасно, прямо стресс колоссальный», — заключила актриса.

Епифанцев получил известность благодаря фильму Светланы Басковой «Зеленый слоник» 1999 года. Помимо этого, он снялся в лентах «Я остаюсь», «Викинг», «8 лучших свиданий» и «Generation П». Епифанцев и Веденская состояли в официальном браке в период с 2004 по 2018 годы.

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