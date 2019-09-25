Звезда «Реальных пацанов» взяла ипотеку и осталась без квартиры

Российская актриса Зоя Бербер, прославившаяся благодаря роли Леры Обориной в сериале «Реальные пацаны», стала жертвой недобросовестной строительной компании. Об этом она рассказала в интервью порталу Telepogramma.pro.

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Артистка приобрела квартиру в строящемся доме в Москве, оплатив покупку кредитными средствами, но впоследствии девелопер проекта обанкротился, не завершив стройку. «Я умею зарабатывать деньги, а вот тратить правильно не умею, — поведала Бербер. — Взяла ипотеку, и вскоре строительство дома остановилось, компания объявила себя банкротом».

По словам актрисы, в настоящее время в сложившейся ситуации разбираются контролирующие органы. К достройке дома уже привлечен другой застройщик, и Бербер надеется в обозримом будущем заселиться в новую квартиру вместе с супругом Александром и дочерью Надеждой.

Ранее в сентябре стало известно, что российские застройщики стали чаще банкротиться: в период с 1 января по 10 сентября 2019 года в стране выявлено 133 обанкротившихся строительных компании. Между тем за весь 2018-й обанкротились 111 компаний.

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