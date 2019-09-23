Дом
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
На Украине возбудили уголовное дело против бывшего спикера Верховной Рады
Россиян предупредили о скором взлете цен на машины
Мадуро заговорил о мире с американцами
Отец принял менструальную чашу за игрушку сына и опозорился
Российский депутат сбил ребенка на пешеходном переходе
Кремль отреагировал на новый конфликт с WADA
Москву начали отапливать 
Закрытие дела об убийстве Круга проверит прокуратура
Новости партнеров

Российские застройщики стали чаще банкротиться

Перейти в «Мою Ленту»

В период с 1 января по 10 сентября 2019 года в России выявлено 133 обанкротившихся строительных компании, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).

По данным аналитиков, в совокупности застройщики-банкроты возводят 709 домов общей жилой площадью 2,95 миллиона квадратных метров. За весь 2018-й обанкротились 111 строительных компаний, еще 39 вошли в одну из стадий банкротства. Все вместе эти компании возводили 576 домов общей площадью 4,5 миллиона «квадратов».

Среди банкротов 2019 года абсолютное большинство — это некрупные застройщики, отмечают в РАСК: у сотни из них в стадии строительства не более четырех домов (корпусов, а не жилых комплексов). В среднем жилая площадь этих зданий не превышает 8 тысяч квадратных метров.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявили, что банкротств в строительной сфере стало больше из-за изменившихся правил ведения деятельности, в частности, из-за перехода на проектное финансирование строек (застройщикам теперь фактически запрещено оплачивать работы средствами дольщиков; деньги покупателей жилья хранятся на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода домов в эксплуатацию).

Всего по состоянию на начало июля текущего года в России насчитывалось более двух тысяч проблемных новостроек. Полный список «плохих» многоквартирных домов публикуется на портале «Наш.дом.рф».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Банкротства среди застройщиков участились
Названы самые застраиваемые регионы России
В России стали строить меньше жилья
России пообещали большой строительный провал
Другие материалы рубрики
Дом00:0219 сентября

«В голове крутилось: это конец»

Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
10:57Сегодня

Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых

10:27Сегодня

Россияне начали отказываться от детей ради жилья

07:31Сегодня

Жилищные спекулянты придумали новую схему обогащения

Дом00:0215 сентября

Гиблое дело

Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
21:4620 сентября

Строительство штаб-квартиры НАТО оказалось классической «пирамидой»

20:2020 сентября

Никас Сафронов отказался судиться с затопившей его квартиру соседкой

19:4220 сентября

«Мусорный особняк» за 80 миллионов рублей снесут из-за жалоб соседей

Дом00:0410 сентября

«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»

Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
18:2420 сентября

Петербуржцам дали совет для заработка на приезжих

16:5020 сентября

В Москве начался ипотечный обвал

15:1820 сентября

Названа стоимость самой дешевой квартиры России

Россия
Российский депутат сбил ребенка на пешеходном переходе
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
Главной угрозой для российских детей оказались их же родственники
Тайные пилюли
Минздрав обвинили в сокрытии данных экспертизы лекарств. Что угрожает пациентам?
Путин назвал вызов для всего человечества
«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»
В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Все материалы
Мир
Мадуро заговорил о мире с американцами
«Макс и Мохаммед — все равны»
Меркель пустила в Германию полтора миллиона беженцев. Спецслужбы не знают, кто эти люди
Нарышкин назвал чушью расследование о всемогущей российской разведке
Американские принцессы
Как в США мальчики наряжаются в женскую одежду и выступают в травести-шоу и гей-клубах
Иран отпустил захваченный британский танкер
Место происшествияДроны разбомбили нефтяной завод в Саудовской Аравии
Атака обрушила мировой рынок нефти. США готовы к военному ответу
Мигранты из Сирии притворились украинскими волейболистами и попались
Все материалы
Бывший СССР
На Украине возбудили уголовное дело против бывшего спикера Верховной Рады
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Киев назвал возможные сроки встречи в «нормандском формате»
«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»
Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
Лукашенко рассказал о новых угрозах безопасности Белоруссии
Все материалы
Экономика
Названа причина новой остановки поставок по «Дружбе»
Взаимная вражда
США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
Россияне бросились зарабатывать на Западе
Россиян предупредили о скором взлете цен на машины
России предрекли глобальное лидерство на рынке газа
Лакомый кусочек
Этот остров жаждут США и Китай. Он нужен им для мирового господства
Подсчитано число чиновников в России
Все материалы
Силовые структуры
Следственный эксперимент в доме Михаила Круга попал на видео
Анатолий Сливко«Эти убийства не смыть, не забыть»
Любимец советских пионеров стал маньяком. Он вешал учеников и снимал об этом фильмы
Главарей ОПГ предложили сажать отдельно от других российских зэков
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыто убийство Михаила Круга
Евгений и Елена Крайновы«Я убил Ивана — и тебя убью»
Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
Богатейшего чиновника России заподозрили в присвоении миллионов
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта главная опасность для здоровья человечества
Партнерский материал
Правильные игры
Производители мяса играют с генетикой. К чему это приводит
Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире
Пластмассовый мир
Смертоносная эпидемия, истребление туземцев и тайны: обзор Greedfall
Назван главный прорыв в лечении рака
США признали провал MIM-104 Patriot
Россия предложила Саудовской Аравии С-400 «Триумф»
Названы смертельные сочетания лекарств и продуктов
Все материалы
Спорт
Бывшие футболисты сборной России захотели от МВД 260 миллионов рублей
Враг на воротах
Этот футболист воевал за Гитлера и трижды был в плену. А потом стал звездой «Манчестера»
Погба завел сторожевого пса после угроз от фанатов
Испытание снайперами
Битва «Челси» и «Ливерпуля», поединок «Лестера» и «Тоттенхэма» и другие интриги тура АПЛ
Поздний гол Неймара принес победу ПСЖ
«Мы делаем то же самое, что и мужчины»
Женский футбол становится популярнее во всем мире. Россия — не исключение
WADA потребовало объяснений от России
Все материалы
Культура
Кристина Асмус рассказала об участии в эротических сценах
Самый главный Босс
Классик, перфекционист и секс-символ рабочего класса: чем крут Брюс Спрингстин
Представительница Заворотнюк отказалась комментировать прекращение лечения
Зинаида Волконская«Громкие преступления, не забытые до сих пор»
Кражи, аферы и акты вандализма, которые совершили в России по глупости
Умерла родившаяся с одной почкой звезда «Стар Трека»
Группа «The Beatles»Вас здесь не стояло
Каким был бы мир, в котором никогда не существовало The Beatles
Волочкова порассуждала о причине болезни Заворотнюк
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор зачистил Рунет от оскорблений госсимволов
«Рынок получат верные дилеры»
 
Пережившая унизительное свидание девушка нашла способ извлечь из него выгоду
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
В России появится список распространителей фейков
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Определены самые небезопасные пароли
Все материалы
Ценности
Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном нижнем белье
«При нем вся страна сидела на пороховой бочке»
Таинственный замок и магия чисел: роскошная жизнь Павла I
Вертикальная складка на животе Эмили Ратаковски смутила поклонников
Британский шик
Шипы, челюсти и золото: как прошла неделя моды в Лондоне
«Единственную красавицу в семье Кардашьян» сравнили с животным
«В детстве я никогда не видел бигмака и не пил колы»
Этот грузинский дизайнер заставил мир полюбить воровские наколки, русский мат и всю Россию
Умер дедушка Пэрис Хилтон
Все материалы
Путешествия
Названо число грустящих после отпуска россиян
«Они презрительно целились в людей из АК-47»
Малярия, автоматы и попрошайки: как россиянин добрался до Танзании
Стала известна судьба принадлежащего Thomas Cook российского туроператора
«Забери меня, пожалуйста, в свою страну»
Россиянин добрался до столицы Замбии и обнаружил грязь, нищету и счастливых детей
67-летний российский турист погиб на Кипре
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Старейшая в мире туркомпания объявила о ликвидации
Все материалы
Из жизни
Женщина получила на день рождения нашпигованный иглами торт
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Лечение похмелья после мальчишника обошлось жениху в разы дороже свадьбы
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
Жена скоротала время в ожидании мужа и разбогатела
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Электрик нашел древний клад по дороге на работу
Все материалы
Автомобили с лучшими мультимедийными системами
Корейские и немецкие модели заняли практически всю рейтинговую таблицу J.D. Power
Огромные автомобили на канатной дороге
Посмотрите, как тяжелую строительную технику доставляют на высокогорье
Audi RS 6 Avant: бешеный дачник
Видео: 600 л.с. и 305 км/ч — это самый быстрый универсал российского рынка
Десять прототипов самого неординарного автомобильного дизайнера ХХ века
Не стало гения аэродинамики и эпатажного художника. Умер Луиджи Колани.
В России резко выросли продажи Lamborghini
У Honda появился ещё один электрический кроссовер
«АвтоВАЗ» остановил продажи дефектной партии Lada Granta
Все материалы
Дом
Российские застройщики стали чаще банкротиться
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
Россияне начали отказываться от детей ради жилья
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Жилищные спекулянты придумали новую схему обогащения
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
В Ижевске появился цифровой городской диспетчерский пункт
Тамбовский завод перешел на бережливое производство
Все материалы