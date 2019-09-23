Российские застройщики стали чаще банкротиться

В период с 1 января по 10 сентября 2019 года в России выявлено 133 обанкротившихся строительных компании, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).

По данным аналитиков, в совокупности застройщики-банкроты возводят 709 домов общей жилой площадью 2,95 миллиона квадратных метров. За весь 2018-й обанкротились 111 строительных компаний, еще 39 вошли в одну из стадий банкротства. Все вместе эти компании возводили 576 домов общей площадью 4,5 миллиона «квадратов».

Материалы по теме «Москва меня услышит» Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют

Среди банкротов 2019 года абсолютное большинство — это некрупные застройщики, отмечают в РАСК: у сотни из них в стадии строительства не более четырех домов (корпусов, а не жилых комплексов). В среднем жилая площадь этих зданий не превышает 8 тысяч квадратных метров.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявили, что банкротств в строительной сфере стало больше из-за изменившихся правил ведения деятельности, в частности, из-за перехода на проектное финансирование строек (застройщикам теперь фактически запрещено оплачивать работы средствами дольщиков; деньги покупателей жилья хранятся на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода домов в эксплуатацию).

Всего по состоянию на начало июля текущего года в России насчитывалось более двух тысяч проблемных новостроек. Полный список «плохих» многоквартирных домов публикуется на портале «Наш.дом.рф».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru