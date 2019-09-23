Российские застройщики стали чаще банкротиться

В период с 1 января по 10 сентября 2019 года в России выявлено 133 обанкротившихся строительных компании, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).
По данным аналитиков, в совокупности застройщики-банкроты возводят 709 домов общей жилой площадью 2,95 миллиона квадратных метров. За весь 2018-й обанкротились 111 строительных компаний, еще 39 вошли в одну из стадий банкротства. Все вместе эти компании возводили 576 домов общей площадью 4,5 миллиона «квадратов».
Среди банкротов 2019 года абсолютное большинство — это некрупные застройщики, отмечают в РАСК: у сотни из них в стадии строительства не более четырех домов (корпусов, а не жилых комплексов). В среднем жилая площадь этих зданий не превышает 8 тысяч квадратных метров.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявили, что банкротств в строительной сфере стало больше из-за изменившихся правил ведения деятельности, в частности, из-за перехода на проектное финансирование строек (застройщикам теперь фактически запрещено оплачивать работы средствами дольщиков; деньги покупателей жилья хранятся на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода домов в эксплуатацию).
Всего по состоянию на начало июля текущего года в России насчитывалось более двух тысяч проблемных новостроек. Полный список «плохих» многоквартирных домов публикуется на портале «Наш.дом.рф».