Названы самые застраиваемые регионы России

В прошлом году больше всего жилой недвижимости было введено в эксплуатацию в Ленинградской и Московской областях. Об этом свидетельствуют результаты исследования, подготовленного агентством РИА Новости.
По подсчетам аналитиков, в Московской области ввод жилья составил 1,17 квадратного метра на человека, в Ленинградской — 1,44 метра на человека.
В пятерку лидеров по объемам жилищного строительства также вошли Калининградская, Тюменская и Тамбовская области. Меньше всего квартир (0,03 квадратного метра на человека) построили в Магаданской области. Также невелики строительные показатели на Чукотке, Камчатке, в Забайкалье, Приамурье, Хабаровском крае и в Еврейской автономной области.
Всего в прошлом году в России ввели 75,7 миллиона квадратных метров жилья — в среднем около 0,5 квадратного метра на человека, отмечается в исследовании. По итогам 2019 года эксперты ожидают замедления темпов строительства жилой недвижимости.
В марте текущего года аналитики Рейтингового агентства стройкомплекса (РАСК) пообещали России большой строительный кризис. По их мнению, общий объем потенциально провальных строек в стране достигает 7,8 миллиона квадратных метров. В 2018-м российские девелоперы, признанные банкротами, суммарно не ввели в эксплуатацию 3,6 миллиона квадратных метров жилья, подсчитали в РАСК.