Власти Подмосковья отчитались об объемах жилой застройки

Порядка 47 тысяч квартир общей площадью более 3,5 миллиона квадратных метров введены в эксплуатацию на территории Московской области с начала года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 2 июля.

«В январе-мае 2018 года на территории области за счет всех источников финансирования введено 46937 новых квартир (...), что на 43,6 процента больше, чем в январе-мае 2017 года. В сельской местности введено 1,36 миллиона квадратных метров жилья, что составило 38,6 процента от общего ввода», — говорится в сообщении в Мособлстата.

Отмечается, что с начала года на территории области было введено в строй 160 зданий нежилого назначения. Объем работ и услуг в сфере строительства в январе-мае оценивается в 107,5 миллиарда рублей, что на пять процентов выше аналогичного периода прошлого года.

19 июня губернатор Андрей Воробьев, отвечая на вопрос журналиста о возможности реновации жилья, отметил, что в Московской области регулярно появляется новый жилой фонд. По его словам, в год строится девять миллионов квадратных метров жилья, это 11 процентов от общего объема строительства по всей стране.

Ранее сообщалось, что подмосковные власти уделяют большое внимание вопросам инфраструктуры при строительстве жилья.