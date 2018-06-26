Андрей Воробьев вручил ключи от квартир детям-сиротам в Химках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ключи от квартир 13 детям-сиротам в Химках. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Жилье предоставлено детям по Губернаторской программе. Квартиры расположены в новом доме в микрорайоне Сходня. За счет внебюджетных источников все они укомплектованы мебелью, бытовой техникой и даже постельным бельем. Ребята также получили сертификаты на микроволновую печь.

«Сегодня мы продолжаем большую федеральную программу —предоставляем квартиры тем, кто вырос без родителей, — сказал Андрей Воробьев. — Нам в Подмосковье каждый год удается вручать порядка 700-800 ключей ребятам, которые нуждаются в поддержке. Я хочу пожелать вам, чтобы все в жизни получалось, чтобы в этих стенах вы жили спокойно, комфортно, могли самореализоваться, найти профессию по призванию, и, конечно, создать семью».

Семья Никиты Мороза пригласила губернатора в гости на чай. В прошлом году, в этом же доме молодой человек получил квартиру. Сейчас Никита проживает здесь с супругой Татьяной и новорожденным сыном Даниилом.

«В квартире мне все нравится, она достаточно просторная. Здесь очень приятно жить, потому что везде вокруг лес, можно и самому побегать, и с собакой погулять», — рассказал Никита Мороз.

До конца 2018 года в городском округе будет выделено еще 6 квартир детям-сиротам.

В 2018 году планируется обеспечить жильем еще около 700 детей-сирот.

За 4 года в Подмосковье ключи от квартир получили 2,6 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели из регионального бюджета выделено порядка 7 миллиардов рублей.

