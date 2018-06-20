Власти Подмосковья и Москвы займутся совместной организацией детского отдыха

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным проверил качество организации детского отдыха в оздоровительно-образовательном центре «Юнармеец», который расположен в Щелковском муниципальном районе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«На территории Московской области порядка 100 летних лагерей, десятки тысяч детей из Подмосковья и Москвы отдыхают вот так вместе, дружно. Наша задача с Сергеем Семеновичем убедиться, что все организовано на должном уровне: и безопасность, и питание, и трава от клещей обработана, — сказал Андрей Воробьев. — Наша совместная программа предполагает поддержку летнего отдыха детей, организацию посещения музеев, у нас общая подготовка вожатых — здесь мы двигаемся сообща. Лагеря нуждаются в заботе и, естественно, мы совместно реновируем их, инвестируем деньги в новые спальные корпуса, в столовые, в качественное питание».

Организация отдыха детей является одним из ключевых направлений сотрудничества правительства Московской области и правительства Москвы. Соответствующая договоренность была достигнута в рамках Соглашения о стратегическом развитии Московского региона, которое было подписано в феврале 2018 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Организация и проведение детского оздоровительного отдыха — дело ответственное, в котором нет и не может быть мелочей. Поэтому мы с Андреем Юрьевичем договорились взять эту работу на особый контроль, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин. — Московские и подмосковные власти будут вместе заниматься вопросами безопасности детей в оздоровительных лагерях, координировать выезды и передвижения организованных групп детей на территории Москвы и Подмосковья. Мы будем отслеживать, чтобы дети отдыхали только в тех лагерях, которые имеют все необходимые разрешительные документы. Для решения этих и других вопросов планируем создать межведомственный штаб».

Соглашение о сотрудничестве в сфере организации детского отдыха предполагает, в частности, обеспечение безопасности, антитеррористической защищенности детей в летних оздоровительных лагерях; предотвращение случаев открытия организаций отдыха и оздоровления детей на территории Москвы и области, не имеющих соответствующих разрешительных документов, координация выездов и передвижений организованных групп детей по территории Московской области и Москвы; содействие по включению работников Управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве и Московской области в состав межведомственных комиссий по приемке организаций отдыха и оздоровления детей; создание межведомственного штаба по координации прохождения летнего оздоровительного периода в летних лагерях и многое другое.

На территории Подмосковья находится 102 детских оздоровительных лагеря, в том числе 38 лагерей, принимающих участие в программах правительства Москвы. Во время летних каникул в этих лагерях по бесплатным и льготным путевкам отдохнут 38765 юных москвичей, в настоящее время свой отдых проводят 11127 детей.

На организацию летнего отдыха детей из консолидированного бюджета Московской области выделено 1,8 миллиарда рублей. Эти средства направлены на приобретение путевок и приведение всех оздоровительных лагерей в соответствие с необходимыми требованиями.

В этом году из Московской области на отдых планируется направить более 308 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. В том числе предусмотрены бесплатные путевки на курорты Краснодарского края и Крыма для 8,5 тысячи детей.

В настоящее время в лагере «Юнармеец» завершается смена «Доброволец», в составе которой отдыхали дети из Московской области и Москвы. Эта смена организована в рамках проводимого в Российской Федерации Года добровольца (волонтера). Соответствующий Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2017 года.