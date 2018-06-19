Воробьев ответил на вопрос о программе реновации в регионе

Почти 14 тысяч жителей Московской области переселят из аварийного жилья до конца следующего года, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит газета «Коммерсантъ» во вторник, 19 июня.

«Как таковой программы реновации в области нет. У нас регулярно появляется новый жилой фонд: в год строится девять миллионов квадратных метров жилья, это 11 процентов от общего объема строительства по всей стране. У нас есть программа расселения из аварийного жилья, позволившая в 2013–2015 годах расселить 14,5 тысяч человек», — сказал Воробьев.

Так губернатор ответил на вопрос, есть ли в планах администрации Подмосковья реализовать проект, аналогичный программе реновации жилья в Москве.

Он добавил, что в рамках нового этапа региональной программы за 2016–2017 годы уже расселено 3,2 тысячи человек. В текущем году запланировано переселить порядка шести тысяч человек, из бюджета региона на эти цели выделено 4,2 миллиарда рублей.

Адресная программа переселения граждан рассчитана как на собственников аварийного жилья, так и на нанимателей. Преимущественно переселенцы получают квартиры в районах, в которых проживали, говорится на сайте регионального правительства.