Власти Подмосковья отчитались за взносы на капремонт

Владельцам аварийного жилья в Московской области вернули 16,9 миллиона рублей за ранее оплаченные взносы на капитальный ремонт домов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 20 сентября.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства региона Евгения Хромушина, из программы капремонта были исключены дома, имеющие высокую степень износа и непригодные для проживания. Всего жильцам должны вернуть 36,9 миллиона рублей.

Министр добавил, что возвращение денег может быть осуществлено только по заявлению жителей.

Ранее в среду Евгений Хромушин сообщил, что более 44 тысяч многоквартирных домов в Подмосковье вошли в программу капитального ремонта, рассчитанную до 2038 года. При этом до конца года в регионе благоустроят около трех тысяч объектов.

14 сентября заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис заявил, что Мособласть является примером успешной синхронизации капитального ремонта многоквартирных домов с текущим ремонтом подъездов.