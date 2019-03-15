В Петербурге заметили обвал спроса на жилье

Бум спроса на квартиры в новых жилых комплексах Санкт-Петербурга сменился затишьем. Об этом сообщает портал BN.ru со ссылкой на представителя одной из местных строительных компаний.

По наблюдениям эксперта, в начале 2019-го число покупателей в новостройках города снизилось на 15-20 процентов, поскольку большинство будущих новоселов решились на покупку еще в конце 2018-го. При этом собеседник портала отметил, что он не ожидает дальнейшего существенного падения спроса на жилье, обусловленного переходом на проектное финансирование строек. Квартиры в большинстве петербургских проектов в настоящее время продаются по старым правилам работы с дольщиками, указал он.

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С трудностями, по мнению специалиста, застройщики столкнутся в 2020 году. «Он станет годом нового рынка, когда спрос неминуемо просядет из-за роста цен, обусловленного проектным финансированием и снижением объема нового предложения. Строить много станет невыгодно, и рынок вернется в начало нулевых годов, когда жилье было недоступным», — заявил собеседник BN.ru.

Изменения в порядке финансирования жилищного строительства в России вступают в силу с 1 июля 2019 года. С этой даты застройщикам запрещено тратить средства дольщиков на финансирование новых проектов. Вырученные от продажи квартир в строящихся домах средства будут аккумулироваться на эскроу-счетах, застройщики смогут получить к ним доступ только после ввода корпусов в эксплуатацию.

Согласно данным, опубликованным в январе 2019-го, за прошлый год квадратный метр жилья в Санкт-Петербурге прибавил в цене девять процентов. К концу года его стоимость составила 108 тысяч рублей. Для сравнения: в Москве средняя цена недвижимости увеличилась на 12 процентов, со 161 тысячи до 182 тысяч рублей за «квадрат».

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