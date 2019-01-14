В «Яндексе» зафиксировали рост цен на жилье

По итогам 2018 года цены на жилье выросли в 36 регионах европейской части России и лишь в 14 снизились. Об этом говорится в материалах сервиса «Яндекс.Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, наиболее заметно — более чем на 10 процентов — за прошлый год подорожали квадратные метры в Калужской, Саратовской и Нижегородской областях, а также в Ставропольском крае и Республике Мордовия. В Москве средняя стоимость недвижимости увеличилась на 12 процентов, со 161 тысячи до 182 тысяч рублей за «квадрат».

Более всего квадратный метр подешевел в регионах рядом с Москвой: в Тульской ( минус 16 процентов), Смоленской (минус 11 процентов), Московской (минус 6,5 процента), Тверской (минус 6 процентов) и Владимирской (минус 4,5 процента) областях. Также подешевели квартиры в Крыму, а вот в Севастополе, напротив, подорожали.

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В Санкт-Петербурге метр за 2018-й прибавил в цене 9 процентов, ко концу года его стоимость составила 108 тысяч рублей.

Чтобы проиллюстрировать, за сколько можно купить квартиру в российских регионах, эксперты сервиса «Яндекс.Недвижимость» умножили стоимость квадратного метра на средний метраж однокомнатной квартиры в России — 37 метров. Получилось, что на квартиру в Москве нужно в среднем 6,7 миллиона рублей, в Петербурге — 4 миллиона, в Севастополе — 3 миллиона.

За доступными квартирами стоит ехать в Брянскую (1,29 миллиона рублей за «однушку» в среднем) и Смоленскую (1,36 миллиона) области, а также Республику Марий Эл (1,36 миллиона).

В конце 2018-го рост цен на жилье в новом году спрогнозировали более половины россиян, принявших участие в соответствующем тематическом опросе. Падения стоимости квартир в 2019-м ждут лишь 14 процентов жителей страны, а в ценовую стабильность верят 34 процента.

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