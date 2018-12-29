Скорый рост цен на жилье признали неизбежным

Курирующий жилищную отрасль вице-премьер Виталий Мутко заявил, что цены на недвижимость в России в 2019 году пойдут вверх из-за перехода застройщиков на новые правила работы. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщает телеканал «Россия 24».

Запрет на финансирование новостроек средствами дольщиков заставит застройщиков переложить издержки на покупателей, отметил Мутко. «Принято решение о проектном финансировании. Здесь простая арифметика: была ноль стоимость ресурса, теперь застройщик должен получить кредит», — пояснил вице-премьер.

По его словам, стоимость кредита для застройщиков составляет порядка восьми процентов. «На кого их переложат? Конечно, на гражданина», — сказал чиновник.

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Ранее о неизбежности проблем для строительной отрасли в 2019 году заявил глава Сбербанка Герман Греф. «Год будет таким достаточно критическим», — отметил Греф, пояснив, что сложности создаст адаптация к новым правилам работы застройщиков. Стоимость кредитов для компаний на начальном этапе строительства проектов глава Сбербанка оценил в 12,5 процента.

Новый порядок финансирования жилищного строительства вступает в силу с 1 июля 2019 года. С этого момента застройщики не смогут привлекать средства дольщиков для финансирования новых проектов. Средства покупателей будут храниться на эскроу-счетах, доступ к ним будет недоступен для компаний до ввода новостройки в эксплуатацию. Предполагается, что строительные компании будут пользоваться банковскими кредитами на начальном этапе стройки.

Многие участники рынка недвижимости ранее заявляли, что новый порядок работы с неизбежностью приведет к росту цен на жилье.

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