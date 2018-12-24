Более половины россиян спрогнозировали рост цен на жилье

В первом квартале 2019-го цены на жилую недвижимость в России будут увеличиваться, уверены 52 процента граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Domofond.

В исследовании приняли участие более тысячи пользователей портала. Подавляющее большинство спрогнозировало рост цен на жилье. Падения стоимости квартир в начале будущего года ждут лишь 14 процентов россиян, а в ценовую стабильность верят 34 процента.

«Доля респондентов, ожидающих повышения цен на жилье, растет уже четвертый квартал подряд. В целом это соотносится с реальной динамикой цен на рынке недвижимости», — отмечают аналитики Domofond.

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12 процентов участников опроса назвали следующие три месяца однозначно благоприятными для покупки жилья. Почти половина, 48 процентов, расценивают грядущий квартал как в целом благоприятный. Неблагоприятным для заключения сделок его считают 11 процентов, а скорее неблагоприятным — 30 процентов участников опроса.

Помимо роста стоимости жилья, россияне ждут повышения ставок по ипотеке: 53 процента верят, что кредиты подорожают уже в первом квартале 2019-го.

Ранее в декабре аналитики одного из крупных столичных агентств недвижимости заявили о невозможности резкого роста цен на квартиры. По их мнению, к увеличению стоимости жилья не готовы покупатели.

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